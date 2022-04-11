Молдавию могут отключить от российского газа

Молдавия пока не готова возвращать долг "Газпрому" и, согласно контракту, может быть отключена от поставок газа в мае. Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну в интервью телеканалу Pro TV в понедельник.

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"Есть риск, что они остановят поставки газа на основании контракта. Однако молдавские потребители не останутся без газа, так как у нас есть альтернативные поставщики", - сказал Спыну.

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Он объяснил, что республика готова согласовать график погашения задолженности только после аудита долга, который накопился на балансе российско-молдавского АО "Молдовагаз". Ранее стороны договорились, что соглашение на этот счет будет подписано до 1 мая, однако правительство Молдавии пока не смогло привлечь зарубежного аудитора.

"Молдовагаз" был создан в 1999 году. Крупнейшим акционером компании является "Газпром", контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, а 13,44% - Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала в управление "Газпрому".

Спыну сообщил, что акционеры пытаются созвать заседание наблюдательного совета "Молдовагаза" и настаивают на урегулировании проблемы долга. "Мы не можем допустить подписания такого соглашения между "Молдовагазом" и "Газпром" о погашении предполагаемой задолженности без аудита", - сказал вице-премьер. Он отметил, что представители правительства Молдавии в наблюдательном совете будут блокировать проведение этого заседания.