Молдавию могут отключить от российского газа

Молдавия пока не готова возвращать долг "Газпрому" и, согласно контракту, может быть отключена от поставок газа в мае. Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну в интервью телеканалу Pro TV в понедельник.
"Есть риск, что они остановят поставки газа на основании контракта. Однако молдавские потребители не останутся без газа, так как у нас есть альтернативные поставщики", - сказал Спыну.
Он объяснил, что республика готова согласовать график погашения задолженности только после аудита долга, который накопился на балансе российско-молдавского АО "Молдовагаз". Ранее стороны договорились, что соглашение на этот счет будет подписано до 1 мая, однако правительство Молдавии пока не смогло привлечь зарубежного аудитора.
"Молдовагаз" был создан в 1999 году. Крупнейшим акционером компании является "Газпром", контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, а 13,44% - Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала в управление "Газпрому".
Спыну сообщил, что акционеры пытаются созвать заседание наблюдательного совета "Молдовагаза" и настаивают на урегулировании проблемы долга. "Мы не можем допустить подписания такого соглашения между "Молдовагазом" и "Газпром" о погашении предполагаемой задолженности без аудита", - сказал вице-премьер. Он отметил, что представители правительства Молдавии в наблюдательном совете будут блокировать проведение этого заседания.
Погашение долга за топливо и своевременные платежи были одними из главных условий, на которых "Газпром" согласился в октябре продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет. Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что в настоящее время долг "Молдовагаза" перед компанией составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает $709 млн.