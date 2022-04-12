В Европе начали охоту на российские активы

Подчеркивается, что Европол будет централизовать и анализировать всю информацию, которая будет предоставляться в рамках операции, для последующего выявления международных связей «преступных групп и подозреваемых», а также новых тенденций и «моделей преступной деятельности». В сообщении говорится, что Евроюст будет отвечать за обмен стратегической и оперативной информации, а Frontex внесет свой вклад, усилив проверку лиц, пересекающих границы Евросоюза.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».