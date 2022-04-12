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1 час назад

Экономист спрогнозировала судьбу доллара

Lenta.ru

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова в интервью агентству «Прайм» рассказала, что в дальнейшем будет происходить с долларом. По ее мнению, у американской валюты еще есть запас прочности.

Экономист спрогнозировала судьбу доллара
Фото: ТАССТАСС

Воронкова спрогнозировала судьбу доллара спрогнозировала судьбу доллара и назвала отказ от него в мировой торговле объективной реальностью. Эта тенденция связана с появлением новых глобальных экономических игроков и развитием межрегиональных связей, объяснила она. Поэтому США вряд ли смогут отменить начавшуюся дедолларизацию.

Экономист считает, что сейчас увеличивается конкуренция и сопротивление стран с развитыми экономиками, не желающих лишаться господствующих ролей.

«Санкционная заморозка зарубежных государственных активов Российской Федерации — очередное подтверждение этого», — заявила она.

Эксперт добавила, что большинство мировых центробанков увеличивают объем юаня и других валют в своих резервах. Кроме того, страны предпочитают осуществлять расчеты между собой в национальных валютах. На данный момент роль доллара в мировой экономике довольно крепкая. Однако в будущем альтернативные глобальные и региональные валюты займут в расчетах существенную долю, заключила Воронкова.

Ранее обозреватели газеты Financial Times оценили перспективу «смерти» доллара. Они полагают, что превращение американской валюты в оружие подорвет ее саму и расколет мировую финансовую систему.

Эксперт рассказал, когда закончится «золотой век» доллара

Экономика,Елена Воронкова,
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