Экономист заявила о неизбежности дедолларизации

Соединённые Штаты Америки не смогут отменить начавшуюся дедолларизацию. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявила Елена Воронкова, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова. Санкционную заморозку зарубежных активов России она назвала очередным подтверждением того, что мировому долларовому господству приходит конец.

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Специалист отметила, что желание отказа стран от монополии американской валюты связано с появлением на мировой арене новых глобальных экономических игроков, а также развитием связей между регионами. Воронкова считает, что доллару сопротивляются страны с развитой экономикой, которые не хотят лишаться господствующего положения в мире.

«Санкционная заморозка зарубежных государственных активов Российской Федерации — очередное подтверждение этого», — подчеркнула она.

Эксперт добавила, что сейчас большинство мировых центробанков увеличивают долю юаня и других валют в своих резервах, а государства всё чаще рассчитываются друг с другом в национальных валютах.

«И хотя в долгосрочной перспективе, скорее всего, равновесие мировой экономики будут обеспечивать альтернативные глобальные и региональные валюты, пока репутационные риски доллара США как международного средства платежа и сбережений всё еще перекрываются его весомыми позициями в мировой экономике», — добавила она.

Крах доллара ранее предсказывал французский политолог и экономист Александр дель Валль. Он также считает, что к этому могут привести попытки США изолировать Россию с помощью санкций.