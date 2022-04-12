Экономист заявила о неизбежности дедолларизации

Соединённые Штаты Америки не смогут отменить начавшуюся дедолларизацию. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявила Елена Воронкова, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова. Санкционную заморозку зарубежных активов России она назвала очередным подтверждением того, что мировому долларовому господству приходит конец.
Специалист отметила, что желание отказа стран от монополии американской валюты связано с появлением на мировой арене новых глобальных экономических игроков, а также развитием связей между регионами. Воронкова считает, что доллару сопротивляются страны с развитой экономикой, которые не хотят лишаться господствующего положения в мире.
«Санкционная заморозка зарубежных государственных активов Российской Федерации — очередное подтверждение этого», — подчеркнула она.
Эксперт добавила, что сейчас большинство мировых центробанков увеличивают долю юаня и других валют в своих резервах, а государства всё чаще рассчитываются друг с другом в национальных валютах.
«И хотя в долгосрочной перспективе, скорее всего, равновесие мировой экономики будут обеспечивать альтернативные глобальные и региональные валюты, пока репутационные риски доллара США как международного средства платежа и сбережений всё еще перекрываются его весомыми позициями в мировой экономике», — добавила она.
Крах доллара ранее предсказывал французский политолог и экономист Александр дель Валль. Он также считает, что к этому могут привести попытки США изолировать Россию с помощью санкций.
В свою очередь, о том, что западные санкции против России вряд ли смогут обрушить доллар, заявил кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов. Впрочем, он также считает, что ограничения негативно влияют на американскую валюту.