Гознак рассекретил подробности о новой купюре в 100 рублей

Срок выпуска новой банкноты номиналом в 100 рублей может сдвинуться, заявил глава Гознака Аркадий Трачук, пишет РИА Новости.

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По его словам, планы по выходу купюры в обращение сохраняются.

«Возможно некоторое смещение сроков, которое, думаю, не требует специальных пояснений в текущих условиях. Тем не менее, новая банкнота будет представлена», — допустил он.

Обнародовать данные о купюре должен Центробанк, считает Трачук.

Он раскрыл подробности о визуальном оформлении банкноты. Глава Гознака отметил, что рисунки будут сконцентрированы вокруг объектов, находящихся в Центральном федеральном округе.

«Там будут изображения Москвы, однако планируются и новинки», — добавил он и призвал дождаться объявления Банка России.

Ранее сообщалось, что банкноту номиналом 100 рублей изготовят и выпустят в обращение в 2022 году, однако платежный оборот станут насыщать купюрами постепенно.