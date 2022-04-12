СМИ: Европа откажется от российского газа из-за давления США

Европа не сможет противостоять давлению со стороны США и в ближайшее время будет вынуждена отказаться от российских энергоносителей. Такой прогноз сделал хорватский аналитик Антун Роша.

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Он отметил, что страны ЕС оказались в безвыходном положении. Если продолжат закупать нефть и газ - обвинят в том, что недостаточно поддерживают Украину, делают это формально.

"Европа, конечно, осознает, какую участь ей готовят", - подчеркивается в статье, опубликованной в издании Advance.

При этом сама Америка "за кулисами "эгоистично" заключает энергетические сделки с Россией". А странам Европы нельзя. И Вашингтон продолжит давление на страны ЕС, чтобы те ударили по России "еще больнее".