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59 минут назад

Advance: Европа откажется от российского газа из-за давления США

Российская Газета

Европа не сможет противостоять давлению со стороны США и в ближайшее время будет вынуждена отказаться от российских энергоносителей. Такой прогноз сделал хорватский аналитик Антун Роша.

СМИ: Европа откажется от российского газа из-за давления США
Фото: EPAEPA

Он отметил, что страны ЕС оказались в безвыходном положении. Если продолжат закупать нефть и газ - обвинят в том, что недостаточно поддерживают Украину, делают это формально.

"Европа, конечно, осознает, какую участь ей готовят", - подчеркивается в статье, опубликованной в издании Advance.

При этом сама Америка "за кулисами "эгоистично" заключает энергетические сделки с Россией". А странам Европы нельзя. И Вашингтон продолжит давление на страны ЕС, чтобы те ударили по России "еще больнее".

"Понятно, почему Евросоюз особо не спешит предпринимать меры такого рода, ведь эту "боль" почувствует и сам блок", - делится своими мыслями эксперт.

Страны Балтии перестали получать газ из России

Экономика,ЕС,
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