По словам предпринимателя, его сотрудники не до конца уверены, что на самом деле может означать эмбарго на поставки российского газа для компании и рабочих мест.

"Мы регулярно информируем наших людей. Мы все надеемся, что не будет худшего", - отметил Айзенберг, добавив, что санкции в отношении России, в конечном счете, обернулись против Запада и оказались бесполезны, поскольку большая часть государств мира не поддержала их, а Индия даже выиграла от того, что получает "нефть по дисконтным ценам".

Он уточнил, что его предприятию, на котором трудятся около ста сотрудников, как и другим подобными компаниям, грозит обрушение производственных цепочек с последующими масштабными экономическими и социальными последствиями. В случае продолжения газового эмбарго, пояснил предприниматель, его компания может остаться без электроэнергии, и будет вынуждена сократить рабочие места и производство до 50 процентов, а также уменьшить продажи своей продукции. Предприятие входит в группу немецких компаний, принадлежащую частным фондам промышленников Эрхарда Шашля и Франца Рауха, в которых работает около 780 человек. Доля экспорта предприятий группы составляет 85 процентов, из которых 83 процента приходится на Европу, 9 процентов - на Азию и 8 процентов - на Америку.