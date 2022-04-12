Вольфганг Айзенберг, управляющий небольшой химической компанией Leuchtstoffwerk Breitungen GmbH из Тюрингии, в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, анализируя возможные последствия прекращения импорта российского газа, назвал бесполезными санкции против России.
По словам предпринимателя, его сотрудники не до конца уверены, что на самом деле может означать эмбарго на поставки российского газа для компании и рабочих мест.
"Мы регулярно информируем наших людей. Мы все надеемся, что не будет худшего", - отметил Айзенберг, добавив, что санкции в отношении России, в конечном счете, обернулись против Запада и оказались бесполезны, поскольку большая часть государств мира не поддержала их, а Индия даже выиграла от того, что получает "нефть по дисконтным ценам".
Он уточнил, что его предприятию, на котором трудятся около ста сотрудников, как и другим подобными компаниям, грозит обрушение производственных цепочек с последующими масштабными экономическими и социальными последствиями. В случае продолжения газового эмбарго, пояснил предприниматель, его компания может остаться без электроэнергии, и будет вынуждена сократить рабочие места и производство до 50 процентов, а также уменьшить продажи своей продукции. Предприятие входит в группу немецких компаний, принадлежащую частным фондам промышленников Эрхарда Шашля и Франца Рауха, в которых работает около 780 человек. Доля экспорта предприятий группы составляет 85 процентов, из которых 83 процента приходится на Европу, 9 процентов - на Азию и 8 процентов - на Америку.