«Более 10%»: Кудрин заявил о снижении ВВП России

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин во вторник выступил с отчетом о работе ведомства за 2021 год на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Он рассказал, что Минфин и Минэкономразвития дадут оценку уровня ВВП России в текущем году — пока ожидается, что снижение составит около 10%.

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Снижение на 8-10%

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«Сейчас Минфин и Минэкономразвития оценивают снижение ВВП в этом году. Безусловно, будет снижаться. По официальному прогнозу, будет более 10% снижение», — сказал Кудрин, его слова приводит РИА «Новости».

По его словам, снижение ВВП повлияет на доходы бюджетов и выполнение законов, но регионам обещают оказать необходимую помощь. Глава Счетной палаты подчеркнул, что Минфин уже ведет работу по перераспределению расходов, что потребует дополнительного мониторинга.

Позже Кудрин отметил, что не может представлять каких-либо прогнозов за правительство, и у разных официальных органов власти прогнозы по спаду экономики на текущий год составляют около десяти процентов.

«Есть ниже, а есть выше: примерно снижение на восемь процентов с небольшим или на десять процентов, или чуть больше. <...> А по экспертам есть, безусловно, и более высокие оценки», — рассказал глава Счетной палаты.

Неизбежное снижение ВВП

Накануне Банк России сообщил, что направил в Госдуму годовой отчет за 2021 год, а также обнародовал обращение главы финансового регулятора Эльвиры Набиуллиной, которая заявила о неизбежном снижении ВВП.

«С 2014 года Банк России последовательно наращивал и диверсифицировал золотовалютные резервы, чтобы иметь, по сути, две подушки безопасности: на случай финансового кризиса, когда высока потребность в долларах США и евро, и на случай геополитического кризиса, когда может быть ограничен доступ России к большинству резервных валют. И сейчас, после заморозки западными странами резервов в своих валютах, Россия продолжает иметь достаточный объем резервов в золоте и юанях», — говорится в обращении Набиуллиной.

По ее словам, для того, чтобы в условиях ограничения доступа к доллару США и евро купировать риски для финансовой стабильности, были введены меры по контролю за движением капитала. Кроме того, Банк России также последовательно развивал национальную платежную инфраструктуру.

Глава финансового регулятора добавила, что в 2022 году Банк России будет проводить политику по защите экономики и финансовой системы, доходов и сбережений граждан от жестких санкций, «применять все необходимые инструменты для минимизации рисков для финансовой и ценовой стабильности».

«Сложный процесс подстройки к новым условиям неизбежно вызовет снижение ВВП, но российская экономика сможет вернуться на траекторию роста, развивать производство, создавать новые рабочие места, наращивать внутренние инвестиции. Финансовая стабильность и предсказуемая снижающаяся инфляция — ключевые условия для этого, и Банк России сделает все необходимое, чтобы их обеспечить», — подчеркнула председатель Банка России.

Прогноз Всемирного банка

В воскресенье Всемирный банк обнародовал свой обновленный прогноз. Согласно ему, «пострадавшая от беспрецедентных санкций» западных стран экономика России в 2022 году сократится на 11,2%.

Всемирный банк также ожидает, что ВВП Украины из-за продолжающихся боевых действий на территории страны в текущем году снизится на 45,1%.

«Вместе с тем мы считаем, что масштабы сокращения будут зависеть от продолжительности и интенсивности боевых действий», — говорится в документе.

В целом, как прогнозирует финансовый институт, совокупный ВВП стран Европы и Центральной Азии в текущем году снизится на 4,1%.