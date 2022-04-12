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1 час назад

"Есть проблемы": Путин объяснил резкий рост ключевой ставки ЦБ

Елена Прошина

Путин прокомментировал текущее значение ключевой ставки ЦБ

Ставка Банка России соответствует тем макроэкономическим показателям, которые сложились. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова приводит «РИА Новости».

«Есть проблемы, иначе бы ключевая ставка Центробанка не выросла бы до 20%. Как вы знаете, ЦБ принял решение о ее снижении, и это соответствует тем макроэкономическим параметрам, которые сложились», — сказал Путин.

По его словам, экономика и финансовая система России прочно стоят на ногах. При этом Путин отметил, что в среднесрочной и долгосрочной перспективы риски влияния санкций на экономику РФ могут нарастать, однако «все завязано в цепочки, если партнеры будут усугублять ситуацию, она усугубится и для них».

И все же президент России выразил надежду, что в истории с санкциями возобладает здравый смысл.

Экономика,Видео,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Банк России,
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