Индия передумала покупать российскую нефть

Крупнейшая нефтегазовая компания Индии Indian Oil Corporation (IOC) передумала покупать российскую нефть марки Urals. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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Индийская нефтяная корпорация IOC в рамках последнего тендера отказалась покупать ряд высокосернистых сортов нефти — в которых содержится больше серы и тяжелых углеводородов. В частности, из списка на закупку была исключена нефть марок Das, Eugene Island, Thunder Horse, а также российская Urals.

IOC импортирует нефть для себя от своей дочерней компании Chennai Petroleum. Indian Oil планирует закупать малосернистую нефть вместо высокосернистой. Всего, по данным Reuters, компания намерена провести только два тендера на этой неделе.