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1 час назад

Белоруссия ввела ограничения на вывоз ряда продуктов

Елена Прошина

Власти Белоруссии ввели ограничения на вывоз за пределы ЕАЭС некоторых видов продовольственных товаров. В их вошли гречка, сахар и соль. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу Совета министров.

Белоруссия ввела ограничения на вывоз ряда продуктов
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, теперь вывозить за пределы ЕАЭС можно не более одного килограмма муки (гречневой и пшеничной), отдельных видов круп (гречневой, рисовой, манной, овсяной, овсяных хлопьев, пшена), сахара, соли, макаронных изделий и не свыше одного литра растительного масла и до трех банок консервов мясных, молочных и рыбных (за исключением консервов для детского питания).

«Постановление принято для защиты внутреннего рынка в связи с повышенным спросом в приграничных районах на бакалейные товары, которые физлица приобретают коммерческими партиями для вывоза за пределы Белоруссии», — пояснили в пресс-службе Совмина.

При этом в ведомстве отметили, что ограничение не распространяется на товары, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли, расположенных в пунктах пропуска через госграницу страны.

Экономика,ЕАЭС,
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