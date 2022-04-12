Белоруссия ввела ограничения на вывоз ряда продуктов

Власти Белоруссии ввели ограничения на вывоз за пределы ЕАЭС некоторых видов продовольственных товаров. В их вошли гречка, сахар и соль. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу Совета министров.

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По данным издания, теперь вывозить за пределы ЕАЭС можно не более одного килограмма муки (гречневой и пшеничной), отдельных видов круп (гречневой, рисовой, манной, овсяной, овсяных хлопьев, пшена), сахара, соли, макаронных изделий и не свыше одного литра растительного масла и до трех банок консервов мясных, молочных и рыбных (за исключением консервов для детского питания).

«Постановление принято для защиты внутреннего рынка в связи с повышенным спросом в приграничных районах на бакалейные товары, которые физлица приобретают коммерческими партиями для вывоза за пределы Белоруссии», — пояснили в пресс-службе Совмина.