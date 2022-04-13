Что ждет рубль к концу апреля

Экономист Егор Клопенко заявил, что курс российской валюты к концу текущего месяца будет оставаться в диапазоне 70-80 рублей за доллар США, при этом стремиться к нижней границе.

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Как сообщает «Прайм», более значимого укрепления не произойдет.

Он отметил, что санкционная политика Запада на данный момент не оказала существенного влияния на рубль - фактически он вернулся к январским уровням.

“Помогли несколько факторов: грамотная политика ЦБ, существенный положительный валютный баланс торговых операций и отсутствие паники”, - объяснил эксперт.

Он добавил, что дополнительного негатива для рубля на рынке ждать не приходится, а к объявленным уже сейчас санкциями могут приплюсовать лишь точечные меры, которые не нанесут значимого ущерба.