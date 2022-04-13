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1 час назад

В России задумались о создании подземных  хранилищ нефти

Свободная пресса

В России рассматривают возможность создания подземных хранилищ нефти. Соответствующее заявление сделал гендиректор ФБУ "Государственная комиссия по запасам" Игорь Шпуров.

В России задумались о создании подземных хранилищ нефти
Фото: ТАССТАСС

По его словам, в таких резервуарах можно будет хранить сырье, которое не удастся продать из-за антироссийских санкций.

Как сообщают «Известия», нефтяные хранилища будут сильно похожи на газовые.

Создавать их можно будет в отработанных шахтах или соленосных отложениях. По словам независимого промышленного эксперта Леонида Хазанова, резервуары смогут вмещать 50 - 100 миллионов тонн нефти.

Впервые об этих хранилищах задумались в 2020 году, когда спрос на нефть рухнул из-за пандемии коронавируса.

Ранее "СП" писала, что крупная индийская нефтегазовая компания Indian Oil Corporation (IOC) отказалась покупать нефть марки Urals из России.

Экономика,Леонид Хазанов,
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