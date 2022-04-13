Минфин вернулся к обсуждению акциза на сладкие напитки

В последний раз тема введения акциза на сладкие напитки в России обсуждалась в июне прошлого года. Как сообщали «Ведомости», специалисты рассматривали два варианта: установление ставки акциза в зависимости от стоимости напитка либо в зависимости от содержания в нем сахара. Предполагалось, что ежегодный сбор акциза составит порядка 10-20 миллиардов рублей. Однако окончательного решения по введению таких сборов так и не было принято.