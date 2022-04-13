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23 минуты назад

Минфин снова обсуждает введение акциза на сладкие напитки

Национальная Служба Новостейиещё 1

Минфин вернулся к обсуждению введения акциза на напитки с содержанием сахара. Как пишет «Коммерсант», заседание, посвященное этой теме, состоится 14 апреля.

Минфин вернулся к обсуждению акциза на сладкие напитки
Фото: unsplashunsplash

По данным издания, планируется в частности рассмотреть и обсудить критерии отнесения напитков к сахаросодержащим.

Производители напитков выступают против введения акциза. Они считают инициативу Минфина несвоевременной и предупреждают о сокращении производства в случае введения акциза и росте потребительских цен.

В последний раз тема введения акциза на сладкие напитки в России обсуждалась в июне прошлого года. Как сообщали «Ведомости», специалисты рассматривали два варианта: установление ставки акциза в зависимости от стоимости напитка либо в зависимости от содержания в нем сахара. Предполагалось, что ежегодный сбор акциза составит порядка 10-20 миллиардов рублей. Однако окончательного решения по введению таких сборов так и не было принято.

Экономика,Коммерсант,
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