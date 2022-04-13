Спрогнозировано падение роста мирового ВВП в 2022 году

Рост объема мировой торговли в 2022 году должен составить 3% (ранее ожидалось 4,7%) и ускориться лишь до 3,4% в 2023 году. Это следует из прогноза Всемирной торговой организации (ВТО).

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Согласно докладу объединения, эти оценки могут пересмотреть в широком диапазоне - от 0,5% до 5,5% - в зависимости от дальнейшего развития военной операции РФ на Украине.

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Также понижен прогноз роста мирового ВВП в 2022 году - с 4,1% до 2,8%.

В странах СНГ (к ним ВТО относит нынешние и бывшие страны содружества, кроме Украины — ее в ВТО относят к Европе) прогнозируется падение ВВП на 7,9% и сокращение объема импорта на 12% в 2022 году при увеличении экспорта на 4,9% — во многом за счет энергоносителей из РФ.

Из-за санкций против РФ резко сократится торговля услугами. Кроме того, рестрикции нанесут удар по уже пострадавшим от ковида сферам туризма и авиаперевозок - на них в России до пандемии приходилось 46% от всего экспорта услуг и 36% от их импорта.

Самые высокие темпы роста импорта в 2022 году прогнозируются на Ближнем Востоке (11,7%), а самые низкие — в зависящей от поставок дорожающего сырья Азии (2%).

В ВТО также считают, что рост цен на газ затронет Европу сильнее, чем США. Также организация ожидает спад объема производства в СНГ на 7,9% и импорта в регион на 12%. Кроме того, ВТО указывает на проблему локдаунов в Китае из-за политики «нулевой толерантности» к COVID-19. Это вызовет нарушение морских перевозок из-за портовых карантинов, считают там. ВТО также обеспокоена сокращением новых экспортных заказов — в марте 2022 года они соответствовали уровню июля 2020 года.

К концу 2023 года ожидается перераспределение торговых потоков. Объем импорта к среднему значению за 2019 год увеличится больше всех в Латинской Америке (19%) и Азии (18%), меньше всех — в Африке (5%) и Европе (8%), а в СНГ снизится более чем на 10%. Наибольшие темпы роста экспорта в конце 2023 года к среднему за 2019 год, по прогнозу ВТО, будут наблюдаться в Азии (22%) и в СНГ (6%), самые низкие — в Латинской Америке (3%), а в Африке экспорт сократится на 4%.