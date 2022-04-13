Нидерланды заморозили до €600 млн российских активов

Нидерландский координатор по реализации санкций против России Стеф Блок рассказал о заморозке российских активов на сумму до €600 млн. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его заявление, распространенное голландским кабмином.

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«В Нидерландах мы сейчас заморозили от €500 до €600 млн российских активов. Это означает, что мы не находимся в нижней части европейского рейтинга по данному вопросу», - сказал он.

По словам Блока, правоохранители сейчас проверяют, остались ли еще российские юридические и физические лица, чьи активы и имущество можно заморозить.