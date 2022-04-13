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52 минуты назад

Нидерланды заморозили до €600 млн российских активов

Газета.Ru

Нидерландский координатор по реализации санкций против России Стеф Блок рассказал о заморозке российских активов на сумму до €600 млн. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его заявление, распространенное голландским кабмином.

Нидерланды заморозили до €600 млн российских активов
Фото: ReutersReuters

«В Нидерландах мы сейчас заморозили от €500 до €600 млн российских активов. Это означает, что мы не находимся в нижней части европейского рейтинга по данному вопросу», - сказал он.

По словам Блока, правоохранители сейчас проверяют, остались ли еще российские юридические и физические лица, чьи активы и имущество можно заморозить.

Ранее сообщалось, что Евросоюз заморозил активы российских и белорусских граждан и организаций почти на €30 млрд в рамках персональных санкций. Так, оказались замороженными лодки, вертолеты, недвижимость и произведения искусства.

Экономика,ЕС,
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