Россия ведет переговоры о создании системы расчетов на основе нацвалют

Россия проводит предметные переговоры с партнерами о создании инфраструктуры расчетов на основе национальных валют. Об этом заявил сегодня первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов , пишет РИА Новости.

«С ключевыми зарубежными партнерами уже идут предметные переговоры по созданию безопасной инфраструктуры денежных расчетов на основе национальных валют», - пояснил он в ходе выступления в Совете Федерации .

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о расчетах за газ, поставляемый в недружественные страны, в рублях. Согласно документу, для приобретения российского газа западным странам теперь необходимо открыть рублевые счета в банках РФ.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас выступил с инициативой распространить решение о продаже газа за рубли недружественным странам не только на энергоресурсы, но и на другие товары. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что статус доллара в мире серьезно пошатнулся, в этой связи целесообразно расширять использование национальных валют.