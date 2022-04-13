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26 минут назад

Россия ведет переговоры о создании системы расчетов на основе нацвалют

Алиса Селезнёва

Россия проводит предметные переговоры с партнерами о создании инфраструктуры расчетов на основе национальных валют. Об этом заявил сегодня первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов, пишет РИА Новости.

Россия ведет переговоры о создании системы расчетов на основе нацвалют
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С ключевыми зарубежными партнерами уже идут предметные переговоры по созданию безопасной инфраструктуры денежных расчетов на основе национальных валют», - пояснил он в ходе выступления в Совете Федерации.

Также заместитель председателя правительства особо поблагодарил Центробанк России «за партнерскую работу».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о расчетах за газ, поставляемый в недружественные страны, в рублях. Согласно документу, для приобретения российского газа западным странам теперь необходимо открыть рублевые счета в банках РФ.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас выступил с инициативой распространить решение о продаже газа за рубли недружественным странам не только на энергоресурсы, но и на другие товары. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что статус доллара в мире серьезно пошатнулся, в этой связи целесообразно расширять использование национальных валют.

Экономика,Андрей Клишас,Андрей Белоусов,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Банк России,Совет Федерации,Правительство РФ,
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