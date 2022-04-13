Россия ведет переговоры о создании системы расчетов на основе нацвалют

Россия проводит предметные переговоры с партнерами о создании инфраструктуры расчетов на основе национальных валют. Об этом заявил сегодня первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов, пишет РИА Новости.
«С ключевыми зарубежными партнерами уже идут предметные переговоры по созданию безопасной инфраструктуры денежных расчетов на основе национальных валют», - пояснил он в ходе выступления в Совете Федерации.
Также заместитель председателя правительства особо поблагодарил Центробанк России «за партнерскую работу».
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о расчетах за газ, поставляемый в недружественные страны, в рублях. Согласно документу, для приобретения российского газа западным странам теперь необходимо открыть рублевые счета в банках РФ.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас выступил с инициативой распространить решение о продаже газа за рубли недружественным странам не только на энергоресурсы, но и на другие товары. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что статус доллара в мире серьезно пошатнулся, в этой связи целесообразно расширять использование национальных валют.