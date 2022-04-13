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1 час назад

Кудрин спрогнозировал рост цен по итогам года

Lenta.ru

По итогам года рост цен в России может достичь 20 процентов, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Его прогноз цитирует ТАСС. 13 апреля Кудрин представляет в Совете Федерации отчет о деятельности ведомства в прошлом году.

Кудрин прогнозирует рост цен по итогам года до 20%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В конце марта глава ВТБ Андрей Костин замечал, что по итогам 2022 года инфляция достигнет двузначных значений. По официальным данным Центрального банка, в марте показатель приблизился к 17 процентам.

8 апреля регулятор, принимая решение о снижении ключевой ставки до уровня в 17 процентов годовых (по сравнению с 20 процентами, установленными в конце февраля с началом введения санкций), указывал, что последние данные «указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен». Однако ЦБ пояснял, что годовая инфляция продолжит расти в силу эффекта базы.

Экономика,Андрей Костин,Алексей Кудрин,Банк России,Банк ВТБ,Счетная палата,Совет Федерации,
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