Кудрин прогнозирует рост цен по итогам года до 20%

По итогам года рост цен в России может достичь 20 процентов, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Его прогноз цитирует ТАСС. 13 апреля Кудрин представляет в Совете Федерации отчет о деятельности ведомства в прошлом году.

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В конце марта глава ВТБ Андрей Костин замечал, что по итогам 2022 года инфляция достигнет двузначных значений. По официальным данным Центрального банка, в марте показатель приблизился к 17 процентам.