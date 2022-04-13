Путин рассказал об энергетическом кризисе на Западе

Западные санкции против России ударили по миллионам европейцев и американцев, заявил президент страны Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны РФ. Путин отметил, что антироссийские ограничения уже вызвали «настоящий энергетический кризис». По словам главы государства, во всех западных странах растут цены, а инфляция носит беспрецедентный характер.

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Говоря о влиянии санкций на Россию, президент сказал, что они открыли для страны «новые окна возможностей». Однако он не стал отрицать, что ограничительные меры также негативно скажутся на РФ.

При этом, по словам главы государства, Россия сможет увеличить внутреннее потребление нефти, газа и угля, а также стимулировать глубокую переработку сырья и нарастить поставки энергоресурсов в другие регионы мира.

Путин рассказал, что для доставки топлива в другие регионы мира, с которыми РФ раньше сотрудничала не очень активно, Россия начала развивать транспортные коридоры, в том числе железнодорожный Северный широтный ход. Активная стройка на объектах этой магистрали должна начаться уже в 2022 году, сообщил он.

«Мы давно занимаемся Северным широтным ходом. Запуск этого проекта позволит, в том числе, разгрузить БАМ и Транссиб, и это принципиально важно с учётом переориентации на Восток наших основных экспортных ресурсов», — заключил президент.