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45 минут назад

Кудрин: «Перестройка экономики займет порядка двух лет»

Лера Букина

Для перестройки российской экономики потребуется около двух лет в случае сохранения санкций на нынешнем уровне. Об этом сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин журналистам в Совете Федерации, передает РИА Новости.

Кудрин: «Перестройка экономики займет порядка двух лет»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Конечно, нашей экономике придется перестраиваться. Мне кажется, что надо разделить краткосрочный и среднесрочный период. Если санкции сохранятся в целом в основном на том уровне, на котором сейчас они находятся, то примерно два года на перестройку, не меньше», - отметил Кудрин.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что российская экономика начала просаживаться из-за санкций Запада, однако это практически не затронуло рынок труда.

Президент РФ Владимир Путин сообщал, что цель санкций — изоляция России, однако достижение этого он назвал невозможным. По его словам, Москве есть с кем сотрудничать в мире.

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