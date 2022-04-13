Кудрин: «Перестройка экономики займет порядка двух лет»

Для перестройки российской экономики потребуется около двух лет в случае сохранения санкций на нынешнем уровне. Об этом сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин журналистам в Совете Федерации, передает РИА Новости.
«Конечно, нашей экономике придется перестраиваться. Мне кажется, что надо разделить краткосрочный и среднесрочный период. Если санкции сохранятся в целом в основном на том уровне, на котором сейчас они находятся, то примерно два года на перестройку, не меньше», - отметил Кудрин.
Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что российская экономика начала просаживаться из-за санкций Запада, однако это практически не затронуло рынок труда.
Президент РФ Владимир Путин сообщал, что цель санкций — изоляция России, однако достижение этого он назвал невозможным. По его словам, Москве есть с кем сотрудничать в мире.