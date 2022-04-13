Кудрин: «Перестройка экономики займет порядка двух лет»

«Конечно, нашей экономике придется перестраиваться. Мне кажется, что надо разделить краткосрочный и среднесрочный период. Если санкции сохранятся в целом в основном на том уровне, на котором сейчас они находятся, то примерно два года на перестройку, не меньше», - отметил Кудрин.