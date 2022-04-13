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41 минуту назад

Швейцария приняла пятый пакет санкций против России и Белоруссии

ТАССиещё 7

Федеральный совет (правительство) Швейцарии принял в среду решение ввести санкции против России и Белоруссии по аналогии с ограничениями Евросоюза, принятыми на прошлой неделе. Об этом сообщается на сайте швейцарского правительства.

Швейцария расширила санкции против России
Фото: ReutersReuters

Под финансовые санкции и ограничения на поездки попали 200 человек. В отличие от ЕС, власти Швейцарии не стали вводить ограничительные меры на транспортное сообщение из-за географического положения страны.

Подчеркивается, что 13 апреля Федеральный совет решил применить "новые меры, введенные ЕС в отношении России и Белоруссии, за исключением запрета, касающегося транспорта". Отсутствие рестрикций в отношении российского транспорта в Берне объяснили "географическим положением" Швейцарии, которая не имеет выхода к морю и поэтому полагается в снабжении, в частности, на автотранспортные предприятия.

7 апреля послы стран Европейского союза одобрили пятый пакет санкций против России, который, помимо прочего, предусматривает ограничения в отношении физических лиц и финансовых учреждений, а также вводит эмбарго на импорт угля из РФ и поставки высокотехнологичных товаров. ЕС ввел запрет на предоставление доступа в порты ЕС судам, зарегистрированным под флагом России. Кроме того, рестрикции коснулись российских и белорусских автотранспортных операторов - им теперь нельзя совершать перевозки по территории Евросоюза, в том числе транзитом, если речь не идет о медицинских и продовольственных товарах.

Швейцария, несмотря на свой нейтральный статус, поддержала санкции Евросоюза против Москвы, объявленные в связи со специальной военной операцией РФ на Украине. Российское правительство утвердило 7 марта перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.

Экономика,Правительство РФ,ЕС,
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