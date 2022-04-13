Швейцария расширила санкции против России

Федеральный совет (правительство) Швейцарии принял в среду решение ввести санкции против России и Белоруссии по аналогии с ограничениями Евросоюза, принятыми на прошлой неделе. Об этом сообщается на сайте швейцарского правительства.

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Под финансовые санкции и ограничения на поездки попали 200 человек. В отличие от ЕС, власти Швейцарии не стали вводить ограничительные меры на транспортное сообщение из-за географического положения страны.

Подчеркивается, что 13 апреля Федеральный совет решил применить "новые меры, введенные ЕС в отношении России и Белоруссии, за исключением запрета, касающегося транспорта". Отсутствие рестрикций в отношении российского транспорта в Берне объяснили "географическим положением" Швейцарии, которая не имеет выхода к морю и поэтому полагается в снабжении, в частности, на автотранспортные предприятия.

7 апреля послы стран Европейского союза одобрили пятый пакет санкций против России, который, помимо прочего, предусматривает ограничения в отношении физических лиц и финансовых учреждений, а также вводит эмбарго на импорт угля из РФ и поставки высокотехнологичных товаров. ЕС ввел запрет на предоставление доступа в порты ЕС судам, зарегистрированным под флагом России. Кроме того, рестрикции коснулись российских и белорусских автотранспортных операторов - им теперь нельзя совершать перевозки по территории Евросоюза, в том числе транзитом, если речь не идет о медицинских и продовольственных товарах.