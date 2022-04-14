Молдавия стала лидером по инфляции в Европе

«Молдавия стала бесспорным «лидером» Европы по росту цен. Годовая инфляция в марте достигла в Молдавии 22,2%, что является абсолютным рекордом для РМ за последние 22 года и абсолютным рекордом во всей Европе», — написал он в Telegram-канале.

Хуже всего, по словам Додона, обстоят дела с ценами на продукты — они возросли на 27%. Он отметил, что теперь жители страны вынуждены большую часть доходов тратить на еду, а денег на другие нужды не остаётся.