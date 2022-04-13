Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+29° в 
USD 79.85EUR 86.72
Войти в почту
4 часа назад

Россиянам рассказали о замедлении роста цен

Lenta.ruиещё 1

Темпы недельной инфляции за период со 2 по 8 апреля замедлились до 0,66 процента, следует из доклада Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации», основанного на данных Росстата (есть в распоряжении «Ленты.ру»). В предшествующую неделю рост цен оценивался в 0,99 процента.

Россиянам рассказали о замедлении роста цен
Фото: ShutterstockShutterstock

Россиянам рассказали, что с начала месяца до 8 апреля показатель составил 0,8 процента. С начала года цены выросли почти на 11 процентов. На годовом уровне индекс потребительских цен возрос на 17,49 процента.

Продукты к 8 апреля за неделю подорожали на 0,9 процента. При этом темпы роста цен на еду за исключением овощей и фруктов составили 1,14 процента «при продолжающемся удорожании широкого круга продовольственных товаров», сказано в докладе. С начала месяца показатель увеличился на 1,08 процента. На годовом уровне изменение цен в сегменте составило 19,1 процента.

Ранее 13 апреля данные по росту цен представил Центробанк, оценки регулятора касаются марта. В прошлом месяце годовая инфляция в России марте достигла 16,7 процента, подсчитали в ЦБ. «В последний раз сопоставимые значения наблюдались в начале 2015 года. Месячный прирост цен (с поправкой на сезонность) составил 7,5 процента», — сказано в Банке России.

Экономика,Банк России,Минэкономразвития,Росстат,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители