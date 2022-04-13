Разработан комплекс мер для предупреждения дефицита лекарств

По данным профессиональной соцсети Врачи.ру, острая нехватка в марте возникла примерно по 80 наименованиям препаратов. К началу апреля ситуация немного успокоилась. Тем не менее правительство объявило о разработке мер, которые помогли бы держать под контролем ситуацию на лекарственном рынке. Сохраняется угроза нехватки лекарств, и что предпринимается, чтобы не допустить дефицита?
"Под экономические санкции лекарства и товары медицинского назначения не попали, но в реальности они отразились и на них. С дефицитом препаратов сталкиваются самые разные группы пациентов. Многие из них не могут найти даже жизненно необходимые препараты. Ажиотажный спрос в течение последнего месяца наблюдался почти на все категории товаров - лекарства, расходные материалы и медицинскую технику", - сообщил "РГ" сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулёв.
Как подсчитали в аналитической компании DSM-Group, в первую неделю марта объем продаж лекарств в рублях вырос сразу на 53 процента (по сравнению с предыдущей неделей), а в рублях рост был почти двукратным - на 93,4 процента. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что по некоторым препаратам спрос вырос сразу в 10 раз. И такой ажиотаж наблюдался практически весь март. Закупая лекарства, многие не только хотели запастись ими на год вперед, но и сэкономить - на фоне обвала рубля все ожидали всплеска цен, в том числе и в аптеках.
Дефицит или ажиотаж?
"Одна из основных причин дефицита лекарств - ажиотажный спрос. Люди закупаются впрок, а в результате кому-то не хватает необходимых препаратов прямо сейчас. В течение недели из аптек "выбирался" объем полуторамесячных поставок. Понятно, что на таком фоне дистрибьюторы просто не успевали заполнить аптечные полки", - констатирует Юрий Жулёв.
В Минздраве России и Росздравнадзоре, между тем, продолжали утверждать, что лекарства в стране есть, они просто не успевают доходить до потребителя. "У нас нет особых опасений о достаточном количестве лекарств в сети. Есть некоторое снижение запасов, но эти же препараты, которые пропали в аптеках, в достаточном количестве имеются у дистрибьюторов, у производителей, и в ближайшее время они поступят в аптечную сеть", - пообещала разрулить ситуацию глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
Но ситуация действительно нестабильная. Практически всем крупным зарубежным поставщикам пришлось по-новому выстраивать логистику.
"Большинство лекарств от европейских производителей прибывало к нам в страну воздушным транспортом, - пояснила "РГ" исполнительный директор Ассоциации индустрии товаров для здоровья Елена Неволина. - После того, как авиасообщение с Европой практически закрылось, поставщикам лекарств пришлось спешно перестраивать логистические цепочки, чтобы завозить лекарства автотранспортом, но для этого нужно время".
Производители обратились в минпромторг России с рядом предложений по поддержке производства лекарств и фармсубстанций
Ни один из опрошенных "РГ" крупных игроков на российском фармрынке не сообщил, что намерен прекратить поставлять лекарства для российских пациентов (это компании Pfizer, Bayer, Sanofi, Takeda, Stada, Gedeon Richter и другие). В то же время некоторые фармпроизводители признают, что испытывают логистические сложности.
Последнее решение ЕС о прекращении автомобильного грузового сообщения c Россией (вступило в силу с 9 апреля) вновь увеличило риск логистических сбоев. Однако и тогда производители лекарств подчеркнули, что делают все возможное для сохранения ритмичности поставок. "На данный момент грузоперевозки лекарственных препаратов и вакцин "Санофи" автотранспортом осуществляются в штатном режиме", - ответил на запрос "РГ" директор по корпоративным связям компании в Евразийском регионе Юрий Мочалин.
Рост цен - неизбежен
"Меняется курс валюты, стоимость энергоносителей, идет серьезная перестройка логистических цепочек - все это неизбежно приводит к необходимости пересмотра цен как отпускных, так и в рознице. Комплектующие, расходные и упаковочные материалы, которые не локализованы в России, имеют значительную валютную составляющую и влияют на себестоимость лекарств, - пояснил Юрий Жулёв. - Необходимость постоянно пересматривать стоимость препаратов влияет на скорость их отгрузки в аптечные сети и также является одной из причин того, что препарат может на время исчезать в рознице".
Росздравнадзор сообщил, что по некоторым позициям из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП) наблюдается рост розничных цен до 40 процентов.
О необходимости оперативно пересматривать отпускные цены на лекарства из ряда жизненно необходимых и важнейших препаратов заявляют и фармпроизводители - на фоне нестабильного валютного курса велик риск, что производство многих из них может оказаться убыточным, со всеми вытекающими последствиями.
Производители обратились в Минпромторг России с рядом предложений по поддержке выпуска отечественных лекарств и фармсубстанций.
Такое письмо было подготовлено Ассоциацией фармпроизводителей Евразийского экономического союза (АФПЕАЭС). Фармкомпании считают, что нужно разрешить максимально оперативно вносить изменения в регистрационные досье препаратов, возможно, даже временно перейти на уведомительный порядок.
"Сейчас многие экономические и партнерские связи нарушены, и российским производителям необходимо найти новых поставщиков фармсубстанций, вспомогательных веществ, упаковочных материалов и средств дозирования. Но любое изменение требует внесения в регистрационное досье, а эта процедура длительная", - пояснила Елена Неволина. Что касается формирования цен на ЖНВЛП, члены ассоциации предлагают проводить ежегодную индексацию, исходя не из прогнозируемого, а из фактического уровня инфляции, а также предусмотреть возможность оперативного пересмотра цен - чтобы предотвратить дефицит.
Новые схемы лечения
Тем временем в Минздраве России, очевидно, готовятся к проблемам, которые могут возникнуть на лекарственном рынке в дальнейшем. По поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, главные внештатные специалисты министерства должны подобрать возможную замену препаратам, которые не производятся в России и дружественных странах. И хотя в министерстве подчеркнули, что эта работа выполняется "на всякий случай" - чтобы сориентировать врачей в регионах, как корректировать лечение (если, например, снова возникнут логистические сбои), медики уже заявляют, что отказ от современных препаратов ударит по пациентам. Юрий Жулёв полагает, что для пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями (в частности, онкологическими) во многих случаях переход на другие препараты "может привести к катастрофическим последствиям".
Изменения неизбежны
Какие изменения уже произошли или произойдут в ближайшее время на рынке лекарств?
1) Процедура госзакупок лекарств уже существенно упрощается. В том числе, за счет права пересматривать цену при изменении курса рубля. Эта новая система реагирования должна работать максимально оперативно, отметил Жулёв. Тогда есть шанс подстраховаться от привычной ситуации вымывания с рынка недорогих лекарств, производство которых стало убыточным. Эксперт напомнил, что до сих пор у нас не получается заранее прогнозировать изменение цен и исчезновение препаратов как российского, так и зарубежного производства - дефектура по тем или иным лекарствам возникает регулярно.
Несмотря ни на что, ситуация на фармацевтическом рынке в настоящее время не критическая, хотя и далека от идеальной
2) Изменения требуются также в закупочных процедурах госпрограммы высокозатратных нозологий. В конце 2021 года программа ВЗН была дефицитной, в этом году ситуация может повториться. Нужен мониторинг потребностей и повышение качества прогнозирования закупок в рамках всего лекарственного обеспечения.
3) На фоне подорожания субстанций, из которых делаются лекарства, интермедиантов (веществ, из которых синтезируются субстанции) и роста себестоимости, многие препараты ЖНВЛП (если не ввести механизм пересмотра регистрируемой отпускной цены) могут просто исчезнуть. Поэтому для избежания дефектуры необходимо произвести индексацию цен на препараты в соответствии с уровнем инфляции и учетом курса валют.
4) В марте 2022 года депутаты Госдумы предложили правительству отменить НДС на лекарства и таможенные пошлины на ввозимое сырье для их производства. В нынешних условиях такие послабления просто необходимы. Также много лет подряд обсуждается возможность заключения долговременных (минимум трехгодичных) контрактов с фармпроизводителями. Такой контракт, с одной стороны, обеспечивает бизнесу стабильность, а с другой, позволяет закупать лекарства по более низкой цене.
5) Нужна более глубокая локализация фармпроизводства. Только при таком подходе можно достигнуть цели импортозамещения и национальной безопасности страны. Крайне важно начать создавать условия для дальнейшего развития химической промышленности, создания отечественных компонентов и молекул для производства инновационных препаратов. Сейчас около 80 процентов российских фармпроизводителей зависят от импорта субстанций, которые в большинстве случаев имеют зарубежное происхождение.
Мнение
Наталья Рабинович, генеральный директор компании "Инновационная фармацевтика":
- Сейчас особенно остро стоит вопрос создания технологического суверенитета в фармотрасли. Российские фармкомпании должны быть готовы в случае возникновения дефицита препаратов быстро выводить на рынок дженерики или предлагать альтернативные методы лечения.
Задача с дженериками была решена в рамках стратегии "Фарма-2020", на рынок было выведено много таких препаратов российских производителей. При этом массовых разработок и вывода на рынок инновационных препаратов так и не случилось. Это важнейшая задача, которую в ближайшее время надо будет решать, чтобы обеспечить технологический суверенитет и перестать зависеть от иностранных поставщиков и производителей.
Мы научились производить необходимые субстанции, и уже фактически любая отечественная фармкомпания сегодня может производить дженерики качественно и достаточно быстро. В настоящий момент проблема может быть связана только с тем, что нарушились логистические цепочки в поставках базовой химии и некоторых ингредиентов, которых, к сожалению, в России пока нет.
При этом полное замещение импортных лекарственных препаратов невозможно: если оригинальный препарат находится под патентом, то мы можем сделать его аналог, но продавать его, пока срок патента не истек, не имеем права.
Что касается инновационных препаратов, то быстро заместить современные зарубежные разработки невозможно, потребуются годы. Но во многих юрисдикциях (в Европе, США), применяется так называемый Fast track: если на второй фазе клинических испытаний уже доказана эффективность и безопасность нового препарата и подобраны дозы, если новая технология показывает лучшие результаты, чем существующая, или лечит то, что ранее лечить было нечем, органы здравоохранения разрешают выводить такие препараты на рынок - с условием, что исследования будут продолжаться. Такой подход позволил в период пандемии оперативно зарегистрировать ряд препаратов, тестов и противоковидных вакцин, а также разработать механизмы ускоренной экспертизы и регистрации лекарств для орфанных и социально значимых заболеваний.