Разработан комплекс мер для предупреждения дефицита лекарств

По данным профессиональной соцсети Врачи.ру, острая нехватка в марте возникла примерно по 80 наименованиям препаратов. К началу апреля ситуация немного успокоилась. Тем не менее правительство объявило о разработке мер, которые помогли бы держать под контролем ситуацию на лекарственном рынке. Сохраняется угроза нехватки лекарств, и что предпринимается, чтобы не допустить дефицита?

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"Под экономические санкции лекарства и товары медицинского назначения не попали, но в реальности они отразились и на них. С дефицитом препаратов сталкиваются самые разные группы пациентов. Многие из них не могут найти даже жизненно необходимые препараты. Ажиотажный спрос в течение последнего месяца наблюдался почти на все категории товаров - лекарства, расходные материалы и медицинскую технику", - сообщил "РГ" сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулёв.

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Как подсчитали в аналитической компании DSM-Group, в первую неделю марта объем продаж лекарств в рублях вырос сразу на 53 процента (по сравнению с предыдущей неделей), а в рублях рост был почти двукратным - на 93,4 процента. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что по некоторым препаратам спрос вырос сразу в 10 раз. И такой ажиотаж наблюдался практически весь март. Закупая лекарства, многие не только хотели запастись ими на год вперед, но и сэкономить - на фоне обвала рубля все ожидали всплеска цен, в том числе и в аптеках.

Дефицит или ажиотаж?

"Одна из основных причин дефицита лекарств - ажиотажный спрос. Люди закупаются впрок, а в результате кому-то не хватает необходимых препаратов прямо сейчас. В течение недели из аптек "выбирался" объем полуторамесячных поставок. Понятно, что на таком фоне дистрибьюторы просто не успевали заполнить аптечные полки", - констатирует Юрий Жулёв.

В Минздраве России и Росздравнадзоре, между тем, продолжали утверждать, что лекарства в стране есть, они просто не успевают доходить до потребителя. "У нас нет особых опасений о достаточном количестве лекарств в сети. Есть некоторое снижение запасов, но эти же препараты, которые пропали в аптеках, в достаточном количестве имеются у дистрибьюторов, у производителей, и в ближайшее время они поступят в аптечную сеть", - пообещала разрулить ситуацию глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

Но ситуация действительно нестабильная. Практически всем крупным зарубежным поставщикам пришлось по-новому выстраивать логистику.

"Большинство лекарств от европейских производителей прибывало к нам в страну воздушным транспортом, - пояснила "РГ" исполнительный директор Ассоциации индустрии товаров для здоровья Елена Неволина. - После того, как авиасообщение с Европой практически закрылось, поставщикам лекарств пришлось спешно перестраивать логистические цепочки, чтобы завозить лекарства автотранспортом, но для этого нужно время".

Производители обратились в минпромторг России с рядом предложений по поддержке производства лекарств и фармсубстанций

Ни один из опрошенных "РГ" крупных игроков на российском фармрынке не сообщил, что намерен прекратить поставлять лекарства для российских пациентов (это компании Pfizer, Bayer, Sanofi, Takeda, Stada, Gedeon Richter и другие). В то же время некоторые фармпроизводители признают, что испытывают логистические сложности.

Последнее решение ЕС о прекращении автомобильного грузового сообщения c Россией (вступило в силу с 9 апреля) вновь увеличило риск логистических сбоев. Однако и тогда производители лекарств подчеркнули, что делают все возможное для сохранения ритмичности поставок. "На данный момент грузоперевозки лекарственных препаратов и вакцин "Санофи" автотранспортом осуществляются в штатном режиме", - ответил на запрос "РГ" директор по корпоративным связям компании в Евразийском регионе Юрий Мочалин.

Рост цен - неизбежен

"Меняется курс валюты, стоимость энергоносителей, идет серьезная перестройка логистических цепочек - все это неизбежно приводит к необходимости пересмотра цен как отпускных, так и в рознице. Комплектующие, расходные и упаковочные материалы, которые не локализованы в России, имеют значительную валютную составляющую и влияют на себестоимость лекарств, - пояснил Юрий Жулёв. - Необходимость постоянно пересматривать стоимость препаратов влияет на скорость их отгрузки в аптечные сети и также является одной из причин того, что препарат может на время исчезать в рознице".

Росздравнадзор сообщил, что по некоторым позициям из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП) наблюдается рост розничных цен до 40 процентов.

О необходимости оперативно пересматривать отпускные цены на лекарства из ряда жизненно необходимых и важнейших препаратов заявляют и фармпроизводители - на фоне нестабильного валютного курса велик риск, что производство многих из них может оказаться убыточным, со всеми вытекающими последствиями.

Производители обратились в Минпромторг России с рядом предложений по поддержке выпуска отечественных лекарств и фармсубстанций.

Такое письмо было подготовлено Ассоциацией фармпроизводителей Евразийского экономического союза (АФПЕАЭС). Фармкомпании считают, что нужно разрешить максимально оперативно вносить изменения в регистрационные досье препаратов, возможно, даже временно перейти на уведомительный порядок.

"Сейчас многие экономические и партнерские связи нарушены, и российским производителям необходимо найти новых поставщиков фармсубстанций, вспомогательных веществ, упаковочных материалов и средств дозирования. Но любое изменение требует внесения в регистрационное досье, а эта процедура длительная", - пояснила Елена Неволина. Что касается формирования цен на ЖНВЛП, члены ассоциации предлагают проводить ежегодную индексацию, исходя не из прогнозируемого, а из фактического уровня инфляции, а также предусмотреть возможность оперативного пересмотра цен - чтобы предотвратить дефицит.

Новые схемы лечения

Тем временем в Минздраве России, очевидно, готовятся к проблемам, которые могут возникнуть на лекарственном рынке в дальнейшем. По поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, главные внештатные специалисты министерства должны подобрать возможную замену препаратам, которые не производятся в России и дружественных странах. И хотя в министерстве подчеркнули, что эта работа выполняется "на всякий случай" - чтобы сориентировать врачей в регионах, как корректировать лечение (если, например, снова возникнут логистические сбои), медики уже заявляют, что отказ от современных препаратов ударит по пациентам. Юрий Жулёв полагает, что для пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями (в частности, онкологическими) во многих случаях переход на другие препараты "может привести к катастрофическим последствиям".

Изменения неизбежны

Какие изменения уже произошли или произойдут в ближайшее время на рынке лекарств?

1) Процедура госзакупок лекарств уже существенно упрощается. В том числе, за счет права пересматривать цену при изменении курса рубля. Эта новая система реагирования должна работать максимально оперативно, отметил Жулёв. Тогда есть шанс подстраховаться от привычной ситуации вымывания с рынка недорогих лекарств, производство которых стало убыточным. Эксперт напомнил, что до сих пор у нас не получается заранее прогнозировать изменение цен и исчезновение препаратов как российского, так и зарубежного производства - дефектура по тем или иным лекарствам возникает регулярно.

Несмотря ни на что, ситуация на фармацевтическом рынке в настоящее время не критическая, хотя и далека от идеальной

2) Изменения требуются также в закупочных процедурах госпрограммы высокозатратных нозологий. В конце 2021 года программа ВЗН была дефицитной, в этом году ситуация может повториться. Нужен мониторинг потребностей и повышение качества прогнозирования закупок в рамках всего лекарственного обеспечения.

3) На фоне подорожания субстанций, из которых делаются лекарства, интермедиантов (веществ, из которых синтезируются субстанции) и роста себестоимости, многие препараты ЖНВЛП (если не ввести механизм пересмотра регистрируемой отпускной цены) могут просто исчезнуть. Поэтому для избежания дефектуры необходимо произвести индексацию цен на препараты в соответствии с уровнем инфляции и учетом курса валют.

4) В марте 2022 года депутаты Госдумы предложили правительству отменить НДС на лекарства и таможенные пошлины на ввозимое сырье для их производства. В нынешних условиях такие послабления просто необходимы. Также много лет подряд обсуждается возможность заключения долговременных (минимум трехгодичных) контрактов с фармпроизводителями. Такой контракт, с одной стороны, обеспечивает бизнесу стабильность, а с другой, позволяет закупать лекарства по более низкой цене.

5) Нужна более глубокая локализация фармпроизводства. Только при таком подходе можно достигнуть цели импортозамещения и национальной безопасности страны. Крайне важно начать создавать условия для дальнейшего развития химической промышленности, создания отечественных компонентов и молекул для производства инновационных препаратов. Сейчас около 80 процентов российских фармпроизводителей зависят от импорта субстанций, которые в большинстве случаев имеют зарубежное происхождение.

Мнение

Наталья Рабинович, генеральный директор компании "Инновационная фармацевтика":

- Сейчас особенно остро стоит вопрос создания технологического суверенитета в фармотрасли. Российские фармкомпании должны быть готовы в случае возникновения дефицита препаратов быстро выводить на рынок дженерики или предлагать альтернативные методы лечения.

Задача с дженериками была решена в рамках стратегии "Фарма-2020", на рынок было выведено много таких препаратов российских производителей. При этом массовых разработок и вывода на рынок инновационных препаратов так и не случилось. Это важнейшая задача, которую в ближайшее время надо будет решать, чтобы обеспечить технологический суверенитет и перестать зависеть от иностранных поставщиков и производителей.

Мы научились производить необходимые субстанции, и уже фактически любая отечественная фармкомпания сегодня может производить дженерики качественно и достаточно быстро. В настоящий момент проблема может быть связана только с тем, что нарушились логистические цепочки в поставках базовой химии и некоторых ингредиентов, которых, к сожалению, в России пока нет.

При этом полное замещение импортных лекарственных препаратов невозможно: если оригинальный препарат находится под патентом, то мы можем сделать его аналог, но продавать его, пока срок патента не истек, не имеем права.