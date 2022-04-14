Колумбия заявила о готовности заменить на Западе российские нефть и газ

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33 минуты назад

Президент Колумбии Дуке заявил о готовности поставлять нефть Западу

Российская Газетаиещё 6

Колумбия готова играть центральную роль в обеспечении западных стран энергоресурсами после возникновения проблем, вызванных санкциями в отношении России, заявил в интервью CNN президент Колумбии Иван Дуке.

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Фото: ReutersReuters

"Может ли Колумбия внести свой вклад в решение проблемы? Ответ положительный", - сказал он.

И перечислил три области, в которых Колумбия будет готова увеличить производство: традиционная добыча нефти и газа, возобновляемые источники энергии, такие как чистый водород, и уголь.

Дуке также заявил, что Богота увеличит поставки угля в Германию. Это решение принято после его телефонных переговоров с канцлером Олафом Шольцем.

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Дуке находится в Нью-Йорке с трехдневным визитом, чтобы привлечь иностранные инвестиции в Колумбию и представить в Вашингтоне план действия своего правительства в области безопасности и борьбы с наркотиками.

Экономика,Иван Дуке,Олаф Шольц,Владимир Путин,ЕС,
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