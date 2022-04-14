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1 час назад

Bloomberg: Шри-Ланка планирует запросить у МВФ экономическую помощь на $3-4 млрд

ТАСС

Власти Шри-Ланки планирует начать переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) 18 апреля, чтобы получить до конца года $3-4 млрд экономической помощи. Об этом в четверг в интервью телеканалу Bloomberg заявил ланкийский министр финансов Али Сабри.

Шри-Ланка планирует запросить у МВФ экономическую помощь
Фото: ReutersReuters

"Мы надеемся на $3-4 млрд", - сказал Сабри, отвечая на вопрос ведущего, какую сумму Шри-Ланка рассчитывает запросить у МВФ.

Он также выразил оптимизм в отношении возможности получить финансовую поддержку от Китая и Индии.

Шри-Ланка переживает худший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Он вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии, что привело к нехватке валютных резервов страны. В этих условиях ланкийские власти были вынуждены сократить импорт и ввести строгую экономию ресурсов. Шри-Ланка испытывает большую потребность в цементе, автомобильных запчастях, топливе, продуктах питания. Такое положение привело к росту инфляции, уровень которой в марте составил 17%. Внешним заимствованиям и борьбе с экономическим кризисом препятствует внешний долг Шри-Ланки, который составляет $35 млрд.

Экономика,Международный валютный фонд,
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