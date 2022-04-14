Шри-Ланка планирует запросить у МВФ экономическую помощь

Власти Шри-Ланки планирует начать переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) 18 апреля, чтобы получить до конца года $3-4 млрд экономической помощи. Об этом в четверг в интервью телеканалу Bloomberg заявил ланкийский министр финансов Али Сабри.

Шри-Ланка переживает худший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Он вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии, что привело к нехватке валютных резервов страны. В этих условиях ланкийские власти были вынуждены сократить импорт и ввести строгую экономию ресурсов. Шри-Ланка испытывает большую потребность в цементе, автомобильных запчастях, топливе, продуктах питания. Такое положение привело к росту инфляции, уровень которой в марте составил 17%. Внешним заимствованиям и борьбе с экономическим кризисом препятствует внешний долг Шри-Ланки, который составляет $35 млрд.