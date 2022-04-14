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1 час назад

Bloomberg: ЕС предупредил страны блока, что оплата газа рублями нарушит санкции против РФ

ТАСС

Евросоюз предупредил государства содружества, что требование российского президента Владимира Путина о том, чтобы недружественные страны платили за российский газ в рублях, нарушит существующие санкции, введенные блоком против Москвы из-за военной операции РФ на Украине. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

В ЕС проанализировали указ Путина об оплате газа в рублях
Фото: ТАССТАСС

Европейская комиссия представила странам-участницам анализ указа президента Путина. В анализе сказано, что новый механизм оплаты нарушил бы ограничительные меры, примененные к российскому правительству, Центральному банку, а также другим организациям и лицам.

Согласно мнению Еврокомиссии, указ создает новую правовую ситуацию, которая может предоставить полный контроль российскому государству в отношении того, когда сделка по газу будет завершена и в какой момент покупатель будет освобожден от обязательств.

Президент РФ Владимир Путин 31 марта подписал указ, которым с 1 апреля определяется новый порядок оплаты поставок российского газа покупателями из недружественных стран. Теперь такие государства должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, который уже будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров.

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