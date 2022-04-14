В ЕС проанализировали указ Путина об оплате газа в рублях

Евросоюз предупредил государства содружества, что требование российского президента Владимира Путина о том, чтобы недружественные страны платили за российский газ в рублях, нарушит существующие санкции, введенные блоком против Москвы из-за военной операции РФ на Украине. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

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Европейская комиссия представила странам-участницам анализ указа президента Путина. В анализе сказано, что новый механизм оплаты нарушил бы ограничительные меры, примененные к российскому правительству, Центральному банку, а также другим организациям и лицам.

Согласно мнению Еврокомиссии, указ создает новую правовую ситуацию, которая может предоставить полный контроль российскому государству в отношении того, когда сделка по газу будет завершена и в какой момент покупатель будет освобожден от обязательств.