WP: санкции против РФ могут привести к экономическому спаду в США

Санкции против России могут стать одним из драйверов дальнейшего роста инфляции в США. Об этом сообщает газета Washington Post.

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«Санкции - особенно по мере того, как они становятся все более жесткими - могут способствовать росту цен в различных областях, таких как энергоносители и продукты питания, в изготовлении которых используется пшеница», - отмечает газета.

Washington Post также считает, что «миссия Байдена наказать Россию... вскоре может пойти вразрез с усилиями по установлению контроля над ценами, до того, как избиратели отправятся на выборы в ноябре».

Ранее 12 апреля министерство труда США сообщило об ускорении годовой инфляции в стране по итогам марта до 8,5%. Данный показатель - максимум с 1981 года. Потребительские цены в США по итогам марта поднялись на 8,5% в годовом выражении после роста на 7,9% месяцем ранее.

Телеведущий Стюарт Варни в эфире Fox Business заявил, что инфляция в США является «настоящим шоком», который большинство американцев никогда не видели в своей жизни.