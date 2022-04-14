Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+23° в 
USD 79.85EUR 86.72
Войти в почту
54 минуты назад

WP: санкции против РФ могут привести к экономическому спаду в США

Лера Букина

Санкции против России могут стать одним из драйверов дальнейшего роста инфляции в США. Об этом сообщает газета Washington Post.

WP: санкции против РФ могут привести к экономическому спаду в США
Фото: ReutersReuters

«Санкции - особенно по мере того, как они становятся все более жесткими - могут способствовать росту цен в различных областях, таких как энергоносители и продукты питания, в изготовлении которых используется пшеница», - отмечает газета.

Washington Post также считает, что «миссия Байдена наказать Россию... вскоре может пойти вразрез с усилиями по установлению контроля над ценами, до того, как избиратели отправятся на выборы в ноябре».

Ранее 12 апреля министерство труда США сообщило об ускорении годовой инфляции в стране по итогам марта до 8,5%. Данный показатель - максимум с 1981 года. Потребительские цены в США по итогам марта поднялись на 8,5% в годовом выражении после роста на 7,9% месяцем ранее.

Телеведущий Стюарт Варни в эфире Fox Business заявил, что инфляция в США является «настоящим шоком», который большинство американцев никогда не видели в своей жизни.

Повышение цен произошло на фоне санкций, введенных против РФ из-за специальной военной операции на Украине. Новые рестрикции затронули в основном банковский сектор и сферы высоких технологий. В настоящее время обсуждается отказ от российских энергоносителей. Однако за нарушением логистических цепочек последовали экономические проблемы в Европе и США.

Экономика,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители