Депутат Европарламента от Португалии Сандра Перейра потребовала от Еврокомиссии раскрыть детали соглашения о поставках ЕС сжиженного природного газа (СПГ) из США. В частности, о возможных издержках для окружающей среды, включая увеличение выбросов парниковых газов, сообщает RT.

Газ, поставляемый из США, в подавляющем большинстве получен путём гидроразрыва пласта. Такой метод добычи углеводородов вызывает споры из-за серьёзных последствий для окружающей среды, — отметила парламентарий.

Она указала, что данный метод добычи находится под запретом в ряде европейских стран, в частности, в Великобритании и Испании.

Депутат также попросила разъяснить, каким образом поставленный из США газ будет распределяться между членами сообщества, насколько дороже американское топливо российского и кто будет нести расходы по замещению.