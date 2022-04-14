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1 час назад

В ЕП потребовали раскрыть детали соглашения о поставках газа из США в ЕС

News.ru

Депутат Европарламента от Португалии Сандра Перейра потребовала от Еврокомиссии раскрыть детали соглашения о поставках ЕС сжиженного природного газа (СПГ) из США. В частности, о возможных издержках для окружающей среды, включая увеличение выбросов парниковых газов, сообщает RT.

Газ, поставляемый из США, в подавляющем большинстве получен путём гидроразрыва пласта. Такой метод добычи углеводородов вызывает споры из-за серьёзных последствий для окружающей среды, — отметила парламентарий.

Она указала, что данный метод добычи находится под запретом в ряде европейских стран, в частности, в Великобритании и Испании.

Депутат также попросила разъяснить, каким образом поставленный из США газ будет распределяться между членами сообщества, насколько дороже американское топливо российского и кто будет нести расходы по замещению.

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Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович отметил в беседе с NEWS.ru, что США могут не сдержать обещание по поставке Европе дополнительных 15 млрд кубометров газа, поскольку подписанный сторонами документ является дипломатическим соглашением, а не твёрдым контрактом. Он означает, что Вашингтон «постарается обеспечить» заявленные объёмы сырья.

Экономика,Видео,Станислав Митрахович,Фонд национальной энергобезопасности,Финансовый университет,Европарламент,Еврокомиссия,ЕС,
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