Экономические союзники России захотели уйти от доллара

Союзники России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) стараются уйти от доллара во внутренней торговле. Об этом агентству РИА «Новости» рассказал директор первого департамента стран СНГ МИД Михаил Евдокимов. По его словам, ещё до того, как Запад ввёл жёсткие санкции против Москвы из-за военной спецоперации на Украине, доля национальных валют в расчётах внутри ЕАЭС была более 70%.

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«Значительное внимание уделяется вопросам более широкого использования национальных валют во взаимных расчётах и отходу от использования доллара», — указал дипломат.

Евдокимов добавил, что Запад пытается подорвать процессы интеграции в СНГ. Чтобы противостоять этому, по его словам, нужно адаптировать имеющиеся механизмы в области безопасности и координировать работу в рамках СНГ, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Помимо России в ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.