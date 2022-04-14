В Чехии заявили о риске дефицита мяса птицы

В Аграрной палате Чехии сообщили, что более половины производителей мяса птицы в стране планируют сократить свою коммерческую деятельность к концу 2022 года, шесть процентов компаний планируют закрыться. Как пишет Lidovky, в стране опасаются дефицита мяса птицы.

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По последним данным Чешского статистического управления, самообеспеченность государства в 2021 году составила около 60 процентов по мясу птицы и 87,5 процента по яйцам.

Ситуация стала «невыносимой» для производителей из-за увеличения затрат и медленно растущих закупочных цен. Затраты на корма выросли на 40 процентов по сравнению с прошлым годом. По словам поставщиков, затраты на электроэнергию выросли на 150 процентов, на газ - в некоторых случаях до 700 процентов.

Цены на дизельное топливо выросли вдвое, а заработная плата увеличилась на пять процентов по сравнению с прошлым годом.

«Положение отечественных птицеводов по-прежнему неустойчиво, и они начинают терять терпение. Они сталкиваются с увеличением входных затрат, которое еще более ускорилось из-за российско-украинского конфликта», - заявила секретарь Аграрной палаты Габриэла Длоуга.

Украина и Россия являются одними из ведущих мировых экспортеров зерновых, используемых в комбикормах.

На Россию приходится 17 процентов всех поставок зерна в мире. А вместе с Украиной РФ производит треть выращиваемой в мире пшеницы. Ранее российское правительство ввело временный запрет на экспорт пшеницы, ячменя и ржи, который должен продлиться до 30 июня. Москва хочет использовать эту меру для обеспечения внутреннего спроса и предотвращения скачка цен.

По оценке ООН, 45 африканских бедных стран и многие беднейшие страны в других регионах мира импортируют зерно в основном из Украины и России. Из-за украинского кризиса цены на продовольствие могут подскочить на 8-20 процентов, опасаются эксперты.