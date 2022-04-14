Еще одна страна решила помочь Европе отказаться от российского газа

Итальянская нефтегазовая компания Eni подписала соглашение об увеличении добычи газа в Египте, а также о наращивании поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, сообщает Reuters.

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Итальянская сторона пошла на этот шаг в то время, когда Европа активизировала усилия по поиску альтернативных источников импорта газа для сокращения своей зависимости и отказа от газа из России.

Помочь стране в этом может не только Египет: премьер-министр Италии Марио Драги ранее заключил сделку по увеличению импорта топлива из Алжира, чтобы заменить часть из 29 млрд куб.м., которые страна получает из РФ.

Eni в 2015 году открыла сверхгигантское газовое месторождение Zohr в Египте. Компания утверждает, что договорилась с Египетской холдинговой компанией природного газа (EGAS) об увеличении добычи газа и активизации разведки на существующих и новых месторождениях.

Соглашение может привести к отгрузке в Европу в этом году до 3 млрд куб.м. СПГ. Eni владеет долей в египетском заводе по производству СПГ Damietta мощностью более 7,5 млрд куб.м. в год. Ее крупнейший акционер — государство.