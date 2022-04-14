Россия давно создавала альтернативную «вселенную» без доллара, развивая сотрудничеств со странами БРИКС. К такому выводу пришло издание American Thinker.

Издание отмечает, что Москва готовилась к разрыву отношений с Западом еще до начала XXI века, вкладывая деньги в страны Азии, Африкм и Латинской Америки. При этом она разговаривала с «развивающимся миром» на равных, в отличие от США.

«Вложив средства в ключевые региональные центры ˗ Бразилию, Южную Африку, Китай и Индию, ˗ русские сознательно отдали управление тремя крупными континентами в руки лидеров, у которых были обязательства перед Москвой», - отмечается в статье.

Журналисты пришли к выводу, что это-то и стало причиной отказа многих стран поддержать западные санкции и призыв США изолировать Россию.

«План создания глобальной экономики, свободной от доминирования доллара, разрабатывался задолго до введения последних санкций в связи с российской спецоперацией на Украине», - подчеркивает издание.

При этом в статье отмечается, что России удается сохранять хорошие отношения как с Китаем, так и с Индией, выступая связующим звеном между ними. А организации, из которых Россию исключили, «вызывали одно лишь раздражение» в странах третьего мира.

Таким образом, по мнению автора статьи, осудив Россию и изолировав ее, Запад сыграл российскому лидеру Владимиру Путину на руку, дав ему сигнал отрезать западные государства от «неизвестного мира» — мира БРИКС и МИНТ (Мексика, Индонезия, Нигерия и Турция).

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. В ответ на это ЕС, США и другие страны ввели против РФ обширные санкции. При этом Пекин выступил против санкционного давления на Россию, заявив, что оно дестабилизируют мировой рынок.