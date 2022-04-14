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57 минут назад

Раскрыты потери Германии в случае отказа от российского газа

Вероника Полынина

Экономика Германии в случае отказа от российского газа потеряет 240 млрд долларов, пишет Bloomberg.

Экономические институты, консультирующие правительство ФРГ, заявили в совместном прогнозе, что полное прекращение импорта природного газа из России приведет к «резкой рецессии».

«Решение стать независимым от российских поставок сырья, скорее всего, останется в силе, даже когда военно-политическая ситуация снова успокоится. Это означает, что часть энергоснабжения и энергоемкая промышленность должны перестроиться», - говорится в отчете.

Сумма в 240 млрд долларов эквивалентна 6,5% годового ВВП Германии.

Берлинский DIW, один из институтов, участвовавших в оценке, заявил, что Германия может выжить без российского газа. По мнению DIW, сочетание высоких объемов газа в хранилищах, поддержки альтернативных поставок энергии и реализации программ по снижению спроса может компенсировать спрос на российские энергоносители уже будущей зимой.

Бизнес-сообщество в целом не разделяет эту точку зрения. Лидеры отрасли, в том числе Deutsche Bank AG, предупреждают о тяжелых экономических последствиях прекращения поставок из России.

Тяжелая промышленность Германии сталкивается со многочисленными трудностями после того, как конфликт на Украине привел к росту цен на энергоносители и нарушил цепочки поставок, которые и так были изменены из-за пандемии. Инфляция в марте достигла 7,6% — это самый высокий уровень с момента объединения Германии в начале 1990-х годов.

На прошлой неделе правящая коалиция согласовала пакет помощи пострадавшим предприятиям, который включает кредиты, гарантии по кредитам и вливания капитала. Он предназначен, в частности, для помощи энергетическим компаниям.

Экономика,Видео,
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