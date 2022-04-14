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1 час назад

Мишустин провел совещание по мерам поддержки экономики

ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, сообщается в четверг на сайте правительства РФ.

Мишустин провел совещание по мерам поддержки экономики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Обсуждалась реализация задач, озвученных президентом в ходе состоявшихся ранее совещаний с членами правительства, а также дополнительные меры повышения устойчивости экономики и финансового сектора", - говорится в сообщении кабмина.

Отмечается, что в совещании приняли участие первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Марат Хуснуллин, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, мэр Москвы Сергей Собянин, помощник президента Максим Орешкин, глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

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