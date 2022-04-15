Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+17° в 
USD 81.29EUR 88.00
Войти в почту
34 минуты назад

В России заявили о создании аналога SWIFT

Lenta.ru

Центр компетенций НТИ «Центр технологий распределенных реестров СПбГУ» сообщил, что начал заниматься созданием децентрализованной международной системы межбанковских финансовых сообщений с использованием блокчейн-технологий. Об этом сообщают «Известия».

В России заявили о создании аналога SWIFT
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперты заявили о разработке российского аналога SWIFT в связи с санкциями против страны, в рамках которых российские банки отключили от глобальной системы обмена финансовыми сообщениями. В стране уже есть свой банковский мессенджер для неплатежных документов — система передачи финансовых сообщений (СПФС) при Центробанке, однако он значительное моложе и не решает все возникшие проблемы.

Глава Центра компетенций НТИ СПбГУ Дмитрий Шишмаков заявил, что аналог SWIFT в России станет «максимально децентрализованной и независимой от регуляторов системой», что является его главным отличием.

«Вместе с тем система будет гарантировать достоверность данных и при этом иметь возможность хранить банковскую тайну между участниками сделки», — отметил он.

Кроме того, в системе не будет владельца или группы. Такая возможность является шагом на пути к «созданию многополярного мира», уверен эксперт. Он призвал посмотреть шире и напомнил, что технологии распределенных реестров обычно требуют участия посредника. Внутри страны им становится государство и его институты.

«В мире, как показывает практика, на сегодняшний день беспристрастного посредника нет — доверие потеряно. В таком контексте роль блокчейна кратно возрастает», — объяснил Шишмаков.

В начале марта Евросоюз отключил от международной межбанковской системы SWIFT 7 российских банков — ВТБ, банк «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. 8 апреля ЕС полностью заморозила активы четырех организаций из списка с целью «полностью отрезать их от рынков Евросоюза».

Экономика,Акционерный банк "Россия",Новикомбанк,Совкомбанк,Банк ВТБ,Промсвязьбанк,ЕС,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители