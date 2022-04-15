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1 час назад

Reuters: министр Силуанов просит Бразилию поддержать РФ на G20

Ura.Ru

Министр финансов России Антон Силуанов обратился к министру экономики Бразилии Пауло Гедесу с просьбой поддержать Москву в Международном валютном фонде (МВФ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо, отправленное Силуановым. По его словам, в МВФ ведется работа по исключению России из процесса принятия решений.

СМИ сообщили о просьбе Силуанова к Бразилии
Фото: ТАССТАСС

«За кулисами в МВФ и Всемирном банке ведется работа по ограничению или даже исключению России из процесса принятия решений. Как известно, Россия переживает непростой период экономических и финансовых потрясений, вызванных санкциями, введенными США и их союзниками», — сообщает Reuters со ссылкой на письмо Силуанова.

Также отмечается, что половина международных резервов России была заморожена.

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«США и их сателлиты проводят политику изоляции России от международного сообщества. Санкции нарушают принципы, на основании которых созданы МВФ и Всемирный банк», — подытожил он.

Силуанов примет участие в саммите министров финансов и глав центральных банков стран — участниц «Большой двадцатки» в Индонезии. Ранее американские СМИ сообщили, что власти США пытаются оказать давление на правительство Индонезии, где в ноябре пройдет саммит G20. Американские чиновники требуют не пускать президента России Владимира Путина на саммит. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в случае исключения России из G20 «ничего страшного не произойдет». Путин заявил, что своими санкциями Запад пытается «отменить Россию». Силуанов отметил, что Россия расценивает заморозку своих резервов за рубежом как кражу, пишет RT. Запад ввел санкции против России после того, как 24 февраля началась российская спецоперация в Украине, сообщает «Ридус». После начала спецоперации американский лидер Джо Байден ввел против России энергетическое эмбарго, передают «Дни.ру».

Экономика,Антон Силуанов,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Международный валютный фонд,Всемирный Банк,
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