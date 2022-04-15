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39 минут назад

В США установили истинного виновника рекордной инфляции

Елена Прошина

В ускорении инфляции США виновата политика, проводимая президентом США Джо Байденом и его администрацией, а не эскалация конфликта на Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает РИА Новости.

В США установили истинного виновника рекордной инфляции
Фото: ReutersReuters

Как говорится в материале, монетарная политика Вашингтона — реальная причина инфляции в США. Издание считает, что огромные траты на ограничительные меры против распространения COVID-19, а также действия ФРС США, которые поддерживали отрицательные ключевые ставки даже после окончания коронавирусной рецессии, спровоцировали резкий скачок цен.

Издание подчеркивает, что определенная доля инфляции действительно связана с конфликтом на Украине, так как США отказались от поставок энергоносителей из России, поэтому цены на энергию стали расти. Однако стоимость продуктов, никак не затронутых энергетикой, также повысилась. The Wall Street Journal указывает на исследования, которые показывают, что тенденция на инфляцию в США началась около года назад.

Газета пишет, что ФРС в данный момент всеми силами пытается исправить ситуацию, однако это нужно было делать еще год назад. Кроме того, все меры Вашингтона по сдерживанию инфляции, например, высвобождение нефти из стратегического резерва, бесполезны, говорится в статье.

Ранее Министерство труда США сообщило, что к концу марта цены на потребительские товары увеличились на 8,5% в годовом выражении.

Экономика,Джозеф Байден,ФРС,
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