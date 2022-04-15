Минпромторг РФ обвинил перевозчиков Запада в саботаже

Крупные международные перевозчики западных стран продолжают отказываться от поставок российской продукции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности и торговли РФ.

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В начале марта глава министерства Денис Мантуров сообщил, что зарубежные логистические компании отказываются заниматься перевозкой продукции из России. Речь прежде всего идет о минеральных удобрениях.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, ответственные лица отслеживают ситуацию и оказывают поддержку российским компаниям, которые столкнулись с проблемами при транспортировке продукции из-за санкций против РФ.

Отмечается, что трудности для транспортировки грузов возникают в связи с запретом ЕС на въезд грузовых автомобилей с российскими номерами, а также отзыве страхового покрытия европейскими страховщиками для грузовиков зарубежных перевозчиков, которые находятся в РФ.