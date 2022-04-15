Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 81.29EUR 88.00
Войти в почту
1 час назад

Минпромторг обвинил перевозчиков в саботаже поставок российской продукции

Елена Прошина

Крупные международные перевозчики западных стран продолжают отказываться от поставок российской продукции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности и торговли РФ.

Минпромторг РФ обвинил перевозчиков Запада в саботаже
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В начале марта глава министерства Денис Мантуров сообщил, что зарубежные логистические компании отказываются заниматься перевозкой продукции из России. Речь прежде всего идет о минеральных удобрениях.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, ответственные лица отслеживают ситуацию и оказывают поддержку российским компаниям, которые столкнулись с проблемами при транспортировке продукции из-за санкций против РФ.

Отмечается, что трудности для транспортировки грузов возникают в связи с запретом ЕС на въезд грузовых автомобилей с российскими номерами, а также отзыве страхового покрытия европейскими страховщиками для грузовиков зарубежных перевозчиков, которые находятся в РФ.

В связи с непрерывным потоком вопросов от производителей Минпромторг создал ситуационный центр и организовал работу горячей линии. Российские компании могут сообщить о трудностях с логистикой и получить актуальную информацию об альтернативных способах доставки продукции, уточнили в ведомстве.

Экономика,Денис Мантуров,Минпромторг,ЕС,
94
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители