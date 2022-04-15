Выявлен безусловный лидер по импорту одежды и обуви в РФ

Генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс рассказала, как изменился рынок одежды в России — с февраля значительно увеличился импорт одежды и обуви из Китая, сообщает РИА «Новости».
«За последние полтора месяца роль импорта одежды и обуви из Китая на фоне международных санкций еще больше выросла... По абсолютным показателям Китай — безусловный лидер легального импорта товаров легкой промышленности, около половины в стоимостном выражении, и более чем две трети в натуральном. Далее с огромным отрывом следуют Италия (7%), Турция (7%), Бангладеш (6%), Белоруссия (6%), Вьетнам (6%)», — пояснила Лебсак-Клейманс.
При этом, по ее словам, существует проблема с международными поставщиками — крупные логистические контейнерные компании, отказавшиеся от работы в России, занимали две трети рынка перевозок и поставок. При этом большая часть воздушных направлений также остается закрытой.
Ранее стало известно, что Китай намерен перерабатывать четверть текстильных отходов к 2025 году.