Индия затягивает с переходом на расчеты в рублях

Индия не спешит переходить на расчеты в рублях и рупиях в торговле с Россией, понадобится еще некоторое время, чтобы завершить создание механизма для прямой оплаты торговых сделок между двумя странами в национальной валюте. Об этом сообщает в пятницу газета The Economic Times со ссылкой на источники.

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Работе в этом направлении не способствуют резкая волатильность российской валюты и нестабильная геополитическая ситуация, отмечает издание.

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"Наши трейдеры не видят срочности в приеме платежей [от России] и сейчас позволяют им накапливаться, - приводит издание слова источников. - Индийское правительство уделяет постоянное внимание созданию системы расчетов в национальной валюте и проводит консультации с промышленностью".

Индийским экспортерам удобно осуществлять платежи с помощью механизма, который поддерживает государство. Ранее Нью-Дели использовал банки третьих стран для торговых расчетов с Ираном, однако сейчас в ситуации с антироссийскими санкциями правительство Индии проявляет осторожность, сказали источники.

Как отмечает The Economic Times, глава Резервного банка Индии (RBI, Центробанк) Шактиканта Дас на прошлой неделе заявил, что регулятор не будет делать ничего, что противоречит санкциям, введенным против России.

Россия и Индия планируют торговать по-новому

В конце марта СМИ сообщили, что Россия и Индия рассматривают возможность создания альтернативной транзакционной платформы для осуществления двусторонней торговли в расчетах в рублях и рупиях на фоне западных санкций против РФ. Для этого Нью-Дели предложил ряд систем транзакций, одна из которых будет избрана Россией. Такую систему планировалось установить в штаб-квартирах Резервного банка Индии (RBI, Центробанк) и российского Внешэкономбанка (государственная корпорация развития России, ВЭБ).

По данным агентства Bloomberg, Индия и Россия могут остановить свой выбор на российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС, является аналогом межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT).

Правительство Индии может разрешить России инвестировать и брать кредиты на индийском внутреннем рынке. Данные операции будут осуществляться через российский счет в RBI, который существует со времени распада бывшего СССР. Это позволит Индии уменьшить давление на ее экономику в сфере импорта энергоносителей в условиях роста мировых цен на углеводороды.