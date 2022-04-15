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1 час назад

В Японии сообщили о конце гегемонии доллара из-за давления на РФ

Лера Букина

Затягивание ситуации с отключением России от международной системы платежей SWIFT способно пошатнуть гегемонию доллара на фоне отказа от него в международных расчетах. Об этом заявил в своей статье для японского издания JB Press главный экономист банка «Мидзухо» Дайсукэ Каракамы.

В Японии предупредили о конце гегемонии доллара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«О возможности подключения России к китайской международной межбанковской платежной системе CIPS в связи с блокировкой SWIFT, где в основном используются доллары, говорилось с самого начала санкций. Если это войдет в норму, гегемония доллара даст трещину», — подчеркнул он.

По его словам, России удастся адаптироваться к новым условиям, в противном случае она не сможет выжить. В итоге это обнадежит тех, кто опасается финансовых санкций со стороны Соединенных Штатов, подчеркнул экономист.

Он уверен, что американская валюта в ближайшее время будет доминировать, однако по мере привыкания к миру без SWIFT обстановка будет постепенно корректироваться.

«Главной страной, которая боится финансовых санкций со стороны США, является Китай, обладающий крупнейшими в мире валютными резервами в размере около 3,2 триллиона долларов», — подчеркнул Каракама.

Он обратил внимание на снижение доли доллара в валютных резервах за последние 20 с лишним лет. Так, она снизилась примерно на 12 пунктов с 71% до 59%. И этот вакуум смогли заполнить другие валюты, в частности, юань.

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«Безусловно, международная валютная система, в которой главную роль играет доллар, вряд ли существенно изменится в одночасье, но отключение России от SWIFT создало симуляцию «будущего без доллара», и это может привести к изменениям в том, как некоторые страны управляют своими валютными резервами», — подытожил экономист.

30 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что статус доллара в мире серьезно пошатнулся, в этой связи целесообразно расширять использование национальных валют.

Экономика,Дмитрий Песков,
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