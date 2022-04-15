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1 час назад

В США заявили, что соглашение России и Украины может включить вопрос санкций

Газета.Ruиещё 1

Вопрос ослабления антироссийских санкций может войти в возможное будущее мирное соглашение Украины с Россией, но решение по этому поводу США оставляют за Киевом. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на замгоссекретаря США по экономическим делам Хосе Фернандеса.

В США допустили возможность смягчения санкций против РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Фернандеса, Вашингтон подготовил длинный список с санкциями, которые предстоит ввести против России. В настоящее время американская администрация работает с европейскими союзниками над дополнительными антироссийскими санкциями.

Кроме того, США тесно сотрудничают с Евросоюзом, чтобы помочь уменьшить зависимость Европы от российских энергоносителей на фоне рассмотрения европейскими правительствами возможности введения ограничений в отношении энергетического сектора РФ.

Накануне помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон готов рассмотреть отмену части санкций против России в случае достижения договоренностей между Москвой и Киевом.

Экономика,Джейк Салливан,ЕС,
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