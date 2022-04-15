В США допустили возможность смягчения санкций против РФ

Вопрос ослабления антироссийских санкций может войти в возможное будущее мирное соглашение Украины с Россией, но решение по этому поводу США оставляют за Киевом. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на замгоссекретаря США по экономическим делам Хосе Фернандеса.
По словам Фернандеса, Вашингтон подготовил длинный список с санкциями, которые предстоит ввести против России. В настоящее время американская администрация работает с европейскими союзниками над дополнительными антироссийскими санкциями.
Кроме того, США тесно сотрудничают с Евросоюзом, чтобы помочь уменьшить зависимость Европы от российских энергоносителей на фоне рассмотрения европейскими правительствами возможности введения ограничений в отношении энергетического сектора РФ.
Накануне помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон готов рассмотреть отмену части санкций против России в случае достижения договоренностей между Москвой и Киевом.