В США допустили возможность смягчения санкций против РФ

Вопрос ослабления антироссийских санкций может войти в возможное будущее мирное соглашение Украины с Россией, но решение по этому поводу США оставляют за Киевом. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на замгоссекретаря США по экономическим делам Хосе Фернандеса.

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По словам Фернандеса, Вашингтон подготовил длинный список с санкциями, которые предстоит ввести против России. В настоящее время американская администрация работает с европейскими союзниками над дополнительными антироссийскими санкциями.

Кроме того, США тесно сотрудничают с Евросоюзом, чтобы помочь уменьшить зависимость Европы от российских энергоносителей на фоне рассмотрения европейскими правительствами возможности введения ограничений в отношении энергетического сектора РФ.