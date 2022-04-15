Польша ввела эмбарго на российский уголь

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, предусматривающий эмбарго на российский уголь. Об этом сообщается на официальном сайте польского лидера.

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Принятый ранее парламентом закон также вводит возможность заморозки активов субъектов и лиц, которые поддерживают РФ. Глава МВД Польши сможет создавать определенные списки, куда будет включать лиц, которые прямо или косвенно поддерживают спецоперацию на Украине. Законом также предусмотрены вторичные санкции.