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1 час назад

Польша ввела эмбарго на российский уголь

Ura.Ru

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, предусматривающий эмбарго на российский уголь. Об этом сообщается на официальном сайте польского лидера.

Польша ввела эмбарго на российский уголь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Принятый ранее парламентом закон также вводит возможность заморозки активов субъектов и лиц, которые поддерживают РФ. Глава МВД Польши сможет создавать определенные списки, куда будет включать лиц, которые прямо или косвенно поддерживают спецоперацию на Украине. Законом также предусмотрены вторичные санкции.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Ранее Евросоюз принял пятый пакет санкций в отношении России из-за начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». В частности, в Европарламенте потребовали полностью запретить экспорт нефти и газа из России. Однако часть стран Евросоюза не захотела отказываться от российского газа. Первоначально к введению жестких санкций в энергетическом секторе призывали только Польша и страны Балтии.

Экономика,Вячеслав Володин,Анджей Дуда,Владимир Путин,Европарламент,НАТО,Госдума,ЕС,
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