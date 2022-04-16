Экономист объяснил россиянам новые правила покупки валюты

Как пояснил экономист, де-факто запрета на покупку валюты, которая находится на валютном счету, не было. При этом с 11 апреля граждане могут снимать со вкладов и депозитов не только доллары, но и евро. Однако речь идет о сумме, которая не превышает 10 тысяч долларов в эквиваленте.