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3 часа назад

Экономист объяснил россиянам новые правила покупки валюты

Lenta.ruиещё 1

Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган объяснил россиянам новые правила покупки валюты. Его слова передает агентство «Прайм».

Экономист объяснил россиянам новые правила покупки валюты
Фото: ТАССТАСС

Как пояснил экономист, де-факто запрета на покупку валюты, которая находится на валютном счету, не было. При этом с 11 апреля граждане могут снимать со вкладов и депозитов не только доллары, но и евро. Однако речь идет о сумме, которая не превышает 10 тысяч долларов в эквиваленте.

Если же речь идет о снятии наличных, но вклада или депозита не было, то ситуация отличается. Так, с 18 апреля россияне могут получить наличную валюту, если другие лица продали ее в банк после 9 апреля этого года, пояснил Коган.

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Экономика,Михаил Коган,
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