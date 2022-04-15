«Россия не объявляла и не объявит дефолт по внешним обязательствам. Это вопрос принципа. РФ заявляет, что, поскольку ее вынудили расплачиваться не в той валюте, в которой она изначально рассчитывала, она будет рассчитывать в тех валютах, в которых может – в рублях. В России считают, что это вынужденный дефолт – некий новый зверь, который еще не изучен природой. Такого в мировой практике еще не было: ты хочешь рассчитаться, имеешь ресурсы, но не можешь этого сделать. Можно ли это считать дефолтом? С формальной точки зрения и мирового права – это действительно дефолт. Но некоторые в РФ наоборот говорят, что это дефолт Запада по отношению к России. Тут можно по-разному посмотреть», - объяснил он.