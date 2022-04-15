ЦБ ввел новые меры поддержки банков

«Банк России при расчете обязательных нормативов банков не будет применять повышенные коэффициенты риска в отношении кредитных требований, возникающих в результате финансирования банками в срок до 1 января 2023 года сделок по выкупу резидентами Российской Федерации акций (долей) организаций у нерезидентов, при наличии разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций», – говорится в заявлении ЦБ.

Кроме того, Банк России допускает возможность банков в текущих условиях не соблюдать надбавки к нормативам достаточности капитала и рекомендует некредитным финансовым организациям (НФО) и соблюдающим надбавки банкам отказаться от выплаты дивидендов в 2022 году.

«Это не является несоблюдением нормативов, но банк должен ограничить выплаты дивидендов и бонусов менеджменту. При несоблюдении надбавок банк также должен составить и предоставить в Банк России упрощенный план восстановления величины капитала с указанием конкретного перечня мероприятий», – поясняет ЦБ.

Помимо этого, Банк России разрешил банкам до конца года отложить формирование резервов на возможные потери в отношении активов, которые были заблокированы из-за недружественных действий других стран. По мнению ЦБ, данная мера снизит регулятивные риски для банков и давление на капитал, что облегчит их адаптацию к новым условиям. В дальнейшем после стабилизации ситуации и появления информации о возвратности данных активов будет принято решение о необходимости досоздания по ним резервов. Срок действия меры – до 31 декабря 2022 года включительно, уточнили в ЦБ.