В Кремле раскрыли сроки перехода на оплату в рублях для российских товаров

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам об отсутствии точных сроков перехода на оплату в рублях других экспортируемых российских товаров, кроме газа. Об этом пишет ТАСС.

«Сейчас давать какие-то точные сроки, по каким группам товаров, когда можно переходить на использование национальных валют, было бы неправильно. Это работа достаточно сложная», - заявил Песков, комментируя возможность распространить систему оплаты в рублях, например, на нефть и уголь.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва планирует кардинально нарастить долю расчетов в национальных валютах во внешней торговле. Он отметил, что «важные шаги в этих направлениях уже делаются». Ключевой задачей, по словам главы государства, является подготовка отечественного валютного рынка к такому переходу, чтобы любую иностранную валюту можно было свободно и в необходимом объеме обменять на российские рубли.