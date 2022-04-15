Новак назвал причину перехода на расчеты в рублях

Решение перевести платежи за газ в рубли связано с желанием России получить 100% гарантию оплаты. Несколько покупателей российского газа уже готовы принять требование, написал вице-премьер России Александр Новак в своей статье для журнала «Энергетическая политика».

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По его словам, власти страны ждут решения от остальных импортеров.

«Подчеркну, что перевод платежей за газ в национальную валюту с российской стороны логичен и вызван объективными причинами - желанием со 100%-ной гарантией получить оплату за поставленный товар. Такую уверенность России дает предложенная нами схема расчетов в отличие от действующей до недавнего времени», - подчеркнул Новак.

Он обратил внимание на то, что условия для покупателей достаточно приемлемые. Вице-премьер также отметил, что отказ от российских энергоносителей предлагается обеспечить при помощи ряд мер. Речь идет о диверсификации газовых поставок, ускорении перехода на возобновляемые виды газа, замене газа в системах обогрева на другие виды топлива и генерации электроэнергии из иных источников.

«Все эти меры, как считают в ЕК, позволят сократить спрос на российский газ на две трети (67%) уже до конца текущего года. Достичь энергонезависимости планируется и за счет увеличения доли ВИЭ. При этом в марте в Европе отмечалось падение выработки электроэнергии за счет ветрогенерации», - указал Новак.

Среди тех, кто претендуют на роль главных поставщиков газа в Европу, - американские производители СПГ, напомнил он.

«Но здесь есть ряд важных нюансов. Отсутствие необходимой инфраструктуры для приема СПГ не позволит нарастить поставки быстро», - подытожил вице-премьер.