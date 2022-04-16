Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+15° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
3 часа назад

Логист Сула раскрыла схему импорта товаров из Европы в Россию

Ura.Ru

Европейские товары будут попадать в Россию через территорию Белоруссии, соответствуя новым санкциям. Об этом сообщила руководитель развития партнерской сети отделения автоперевозок сборных грузов VIG Trans Юлия Сула.

Логист раскрыла схему импорта товаров из Европы в Россию
Фото: ТАССТАСС

«Рынок прогнозирует следующую схему: иностранный перевозчик довозит груз из Европы до таможенного склада в Белоруссии, выгружается и уезжает. Далее подается транспортное средство с регистрацией в Республике Беларусь или в России, груз доставляется на территорию России», — рассказала Юлия Сула газете «Коммерсант».

По ее словам, для рынка, грузоперевозок и сохранения грузопотока из Европы это схема идеальна. К тому же Белоруссия за последние несколько лет основательно подготовила инфраструктуру, потому на ее территории имеется много таможенных складов, на которых можно будет перегружать товар, добавила она.

Изъяном этой схемы является ее обратное направление Европа — Белоруссия, на котором европейские перевозчики становятся монополистами, продолжила эксперт.

«Это грозит жесткими требованиями по оплате перевозок, повышением ставок и сокращением конкуренции на данном направлении, что не способствует развитию российского и белорусского бизнеса», — уточнила Сула.

Страны Евросоюза, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции в связи с проведением РФ спецоперации на Украине. По заявлению президента России Владимира Путина, целью этих ограничений является отмена России, как государства. 8 апреля Евросоюз ввел пятый пакет санкций, который запрещает транспорту из РФ и Белоруссии совершать перевозки на территории ЕС. Белоруссия ввела ответные санкции против Евросоюза.

Экономика,Владимир Путин,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители