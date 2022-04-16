Логист раскрыла схему импорта товаров из Европы в Россию

«Рынок прогнозирует следующую схему: иностранный перевозчик довозит груз из Европы до таможенного склада в Белоруссии, выгружается и уезжает. Далее подается транспортное средство с регистрацией в Республике Беларусь или в России, груз доставляется на территорию России», — рассказала Юлия Сула газете «Коммерсант».

По ее словам, для рынка, грузоперевозок и сохранения грузопотока из Европы это схема идеальна. К тому же Белоруссия за последние несколько лет основательно подготовила инфраструктуру, потому на ее территории имеется много таможенных складов, на которых можно будет перегружать товар, добавила она.